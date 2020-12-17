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17.12.2020 (16:04)

На Большой сцене Театра Армии – премьера новогодней сказки «Запасной богатырь»

Театр Армии традиционно провожает старый год и встречает новый сказкой, которую покажет для самых юных своих зрителей и их родителей.

25 декабря на Большой сцене театра пройдет премьера новогодней сказки, сказки про волшебное путешествие в Лукоморье – «Запасной богатырь».

В канун Нового года запасной богатырь Тридевятого Царства Проша Силыч случайно освобождает из заточения злого чародея Черномора.

Стремясь лишить жителей Нового года, Черномор обманным путём крадёт у Деда Мороза волшебный посох и хочет установить на веки вечные своё царство — Темное Черноморье. А в Невесты выбирает для себя царевну Несмеяну.

Проша Силыч отправляется в Лукоморье добывать меч-кладенец, чтобы одолеть Черномора и освободить Несмеяну.

Помогает Проше в этом нелегком деле Дедуля Агар, который сам был когда-то богатырём. Проша с Дедулей Агаром преодолевают множество препятствий на пути к цели, встречая Чёрную Тень, Пиратов и даже Чудо-Юдо болотное. И пусть у Проши не всегда все получается складно, в финале настаёт момент, когда его по праву можно будет назвать настоящим богатырем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Театр
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