17.12.2020 (16:19)

Руководители российских министерств, ведомств и регионов повысили квалификацию в Академии Генштаба

Руководящий состав российских министерств, ведомств, регионов и крупнейших компаний повысил квалификацию в Военной академии Генерального штаба. Соответствующие удостоверения вручил в торжественной обстановке в зале ученого совета начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В основу интенсивной программы обучения вошли теоретические и практические занятия по государственному управлению, военной стратегии и экономике.

«Наша академия сегодня – это площадка, где есть возможность не только получить новые знания по вопросам национальной безопасности и укрепления обороноспособности государства, – сказал, напутствуя выпускников, руководитель военного вуза генерал-полковник В.Зарудницкий, – но и на самом высоком уровне обменяться мнениями, обсудить решения стоящих перед нами в этих сферах задач».

В свою очередь выпускники поблагодарили командование и преподавателей за интересный интерактивный курс обучения, который назвал важным этапом для всех своих сокурсников.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

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