17.12.2020 (15:47)

В соединении дальней авиации прошло плановое занятие по правилам дорожного движения

В авиационных полках дальней авиации в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли плановые занятия с военнослужащими всех категорий в рамках еженедельного мероприятия «Правовой час», на котором особое внимание было уделено организации дорожного движения в зимних условиях.

Для наглядной демонстрации военнослужащим были показаны фильмы по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, личного состава, а также по особенностям управления личным автотранспортом.

Офицеры автомобильной службы подробно произвели разбор наиболее часто встречающихся правонарушений, повышенное внимание было обращено на порядок движения в населённых пунктах и районах расположения детских садов и школ.

«Данные занятия позволяют не только ознакомить личный состав с основными нормативно-правовыми актами, но и показать примеры последствий их несоблюдении», - сообщил старший инженер автомобильной и электро-газовой службы гвардии капитан Дмитрий Емельянов.

После планового занятия военнослужащие находящиеся на должностях водителей сдали зачеты по правилам дорожного движения.

Мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе майора Алексея Климонова.



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