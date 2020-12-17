17.12.2020 (13:31)

Первые занятия с молодым пополнением начались в соединении дальней авиации

В соединении и воинских частях дальней авиации в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, начались первые занятия с молодым пополнением, призванным осенью 2020 года.

Занятия проходят в соответствии с планом обучения молодого пополнения и курса одиночной общевойсковой подготовки военнослужащих.

Подготовкой молодых солдат занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, которые заблаговременно прошли учебно-методический сбор по наиболее сложным темам программы и отработали вопросы приёма, изучения, воспитания молодого пополнения.

Молодые солдаты приступили к занятиям после 14-дневного карантина в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Занятия проводятся отдельно от других военнослужащих в специально оборудованных классах, учебных городках, полигонах. Новобранцы проходят обучение по военно-политической, строевой, физической подготовкам и общевоинским уставам, изучают вооружение и военную. К моменту убытия в подразделения солдаты должны будут уметь действовать в роли часового по охране объектов, поражать из автомата неподвижные и появляющиеся цели, выполнять строевые приёмы, твёрдо знать требования общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации.

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