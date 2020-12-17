17.12.2020 (15:10)

Экипажи новейших бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты Каспийской флотилии приступили к десантной подготовке

Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к морской десантной подготовке (МДП) на учебном комплексе «Скорпион».

Подготовка включает в себя отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, выполнение мероприятий погрузки, выгрузки личного состава и боевых машин на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

В ходе МДП механики-водители полка морской пехоты КФл совершенствуют навыки вождения боевой техники на суше и на плаву. До начала практических занятий они прошли теоретическую подготовку, отработали действия на тренажерах, а также получили необходимую практику вождения техники в различных условиях.

Экипажи новейших бронетранспортеров БТР-82А во время преодоления морских участков выполнят нормативы по борьбе за живучесть техники на плаву, в случае пожара, при поступлении воды внутрь машины или потери хода и управления.

В ближайшее время морским пехотинцам на практике предстоит отработать погрузку, размещение бронетехники внутри твиндеков десантных кораблей КФл, а также высадку способом «наплав» на необорудованное морское побережье.

Всего в практических занятиях по МДП приняли участие более 250 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано порядка 30 единиц бронетранспортёров БТР-82А.

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