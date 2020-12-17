17.12.2020 (15:01)

Артиллеристы ЮВО совместно с ВС Южной Осетии выполнили учебно-боевые стрельбы

Артиллеристы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и подразделения Вооруженных сил Южной Осетии в составе разведывательно-огневых комплексов уничтожили условного против

Артиллеристы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и подразделения Вооруженных сил Южной Осетии в составе разведывательно-огневых комплексов уничтожили условного противника в ходе планового тактического учения.

Более 800 российских и южноосетинских военнослужащих, применив 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и 120-мм минометы «Сани», нанесли огневое поражение по координатам целей, поступившим от пунктов управления, в составе которых действовали командиры южно-осетинских мотострелковых подразделений.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Также было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в учении было задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

ника в ходе планового тактического учения.

Более 800 российских и южноосетинских военнослужащих, применив 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и 120-мм минометы «Сани», нанесли огневое поражение по координатам целей, поступившим от пунктов управления, в составе которых действовали командиры южно-осетинских мотострелковых подразделений.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Также было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в учении было задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

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