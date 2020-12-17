17.12.2020 (14:30)

В Военном университете завершился первый этап конкурса по дирижированию музыкальными произведениями служебно-строевого репертуара

На кафедре военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижёров) Военного университета среди курсантов состоялся 1 тур творческого конкурса по дирижированию музыкальными произведениями служебно-строевого репертуара, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится с целью развития военно-дирижерской школы, поддержки творческой активности курсантов, а также стимулирования состязательности среди обучающихся для повышения уровня их профессиональной подготовки.

В 1 туре соревнования приняли участие курсанты 4 и 5 курсов. В исполнении концертмейстеров прозвучали произведения, используемые в воинских ритуалах, а также лучшие образцы маршевой музыки отечественных и зарубежных композиторов.

При дирижировании музыкальными произведениями служебно-строевого репертуара курсанты показали умение раскрывать художественно-образное содержание исполняемых музыкальных произведений, владение специфическими дирижёрскими приемами.

Все участники конкурса продемонстрировали высокое профессиональное мастерство. Лучшими по оценке комиссии стали курсанты Максим Риттер, Артём Муравьёв, Родион Дивак, Владислав Гущин, Игорь Клюнников, Мунх-Оргил Чимеддорж. Они прошли во 2 тур соревнования.

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