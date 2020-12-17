17.12.2020 (14:28)

Сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 46 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 46 крупнокалиберных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Сапёры мотострелкового полка обезвредили 46 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, обнаруженных при производстве строительных работ в районе посёлка Невское Гурьевского городского округа.

По предположению военных инженеров на месте обнаружения боеприпасов, в годы войны, могла находиться артиллерийская позиция 122-мм гаубицы М-30 советских войск.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 5 тысяч различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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