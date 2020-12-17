17.12.2020 (14:12)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота выполнил пуски учебных торпед

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения комплекса тренировок с выполнением стрельбы учебными торпедами.

Стрельба торпедами прошла в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи Л-2.

В рамках мероприятия экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, после чего совершил переход в морской полигон боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении вооружения подводного корабля.

Для проведения учебных торпедных стрельб экипаж осуществил погружение на заданную глубину и произвёл торпедные пуски по морской цели, роль которой выполнил малый противолодочный корабль.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок кораблей флота.

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