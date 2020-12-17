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17.12.2020 (11:50)

Спецназ ЦВО на учении под Самарой уничтожил «кочующие отряды боевиков» и захватил важные документы

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили «кочующие отряды боевиков» и захватили важные документы.

По замыслу практических действий, которые прошли на полигоне Новая Бинарадка, разведывательные группы провели рейдовые действия в районе, где были замечены активные действия условного противника. Расчет беспилотника «Гранат-4» вычислил маршрут движения автомобильной техники, затем была организована засада. Подорвав машину, спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожил противника из пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у «боевиков» технике.

В тактико–специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих, была задействована специальная техника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
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