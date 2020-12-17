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17.12.2020 (10:42)

Более 47 тысяч призывников направили военкоматы ЦВО для прохождения военной службы осенью

Более 47 тысяч призывников направил Центральный военный округ к местам прохождения военной службы во время осеннего призыва.

Все отправки проведены с соблюдением мер противодействия распространению коронавируса. Военную службу новобранцы проходят во всех военных округах, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

12 железнодорожных воинских эшелонов отправлено в Дальний Восток и четыре в Западный военный округ, также призывники добирались до мест несения службы самолетами военно-транспортной и гражданской авиации и автобусами, прошедшими специальную санитарную обработку. Средствами защиты и дезинфекции военные комиссариаты укомплектованы в полном объеме.

Все молодые люди на сборных пунктах проходят экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Доставка на сборный пункт осуществляется специально подготовленным транспортом: дезинфекции подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители проходят обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получают медицинские маски. Место водителя отгорожено от салона защитным экраном.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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