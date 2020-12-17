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17.12.2020 (11:12)

Гранатометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах учатся уничтожать бронетехнику условного противника

На учебно-тренировочных комплексах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах началась подготовка стрелков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащие изучают устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета
РПГ-7В и автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», типы применяемых
к ним боеприпасов, тактику действия номеров расчетов на поле боя, способы определения наиболее важных и опасных целей, а также наиболее уязвимые места бронетехники противника.

На данном этапе подготовки гранатометчики выполнили подготовительные учебные стрельбы по мишеням патронами калибра 7,62-мм с применением специальных вкладных стволов для РПГ.

Завершится подготовка гранатометчиков армейского корпуса ВВО проведением упражнений учебных стрельб в светлое и темное время суток, с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания. Особое внимание при проведении занятий по боевой подготовке уделено соблюдению требований безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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