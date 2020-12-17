17.12.2020 (12:50)

Новейший корвет для ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов» на государственных испытаниях поразил артиллерией скоростную воздушную цель

В Японском море завершаются государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре.

В полигоне боевой подготовки корвет огнем 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету «Малахит», запущенную малым ракетным кораблем ТОФ «Иней».

Ранее в ходе испытаний корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех.

Успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран» по морской цели.

Приём корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний.

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