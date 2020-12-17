17.12.2020 (12:13)

Заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко посетил Улан-Удэнский авиационный завод

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки на предприятия ОПК посетил Улан-Удэнский авиационный завод.

На данном уникальном предприятии, обладающим как вертолетными, так и самолетными технологиями производства, замглавы военного ведомства ознакомился с организацией производства авиатехники.

Алексей Криворучко проконтролировал процессы изготовления вертолетов Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций, а также производство нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого в данный момент проходит испытания в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н. И. Камова.

«Улан-Удэнский авиационный завод зарекомендовал себя как надёжный, проверенный поставщик Минобороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполнятся с опережением установленных сроков», — отметил заместитель Министра обороны

Он также добавил, что предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях.

«Что касается вертолета Ми-8АМТШ-ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии, — заявил Алексей Криворучко. — В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году».

В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах Воздушно-десантных войск.

Справочно:

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных до огневого обеспечения при выполнении специальных задач. Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов.

Ми-8АМТШ-ВН оснащен высотными двигателями увеличенной мощности. Основа новой несущей системы вертолета — винт с композитными лопастями современного аэродинамического профиля. Это позволяет повысить маневренность, скорость полета и тяговооруженность, получить новые характеристики при работе в самых сложных климатических условиях. Ми-8АМТШ-ВН оснащен и более эффективным Х-образным рулевым винтом.

Вертолет имеет повышенную боевую живучесть и защищенность, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, броней из титанового сплава, прикрывающей кабину экипажа и жизненно важные агрегаты. Облегченной арамидной броней прикрыт и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и дополнительные люки дают возможность сверхбыстрой высадки. Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения.

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