17.12.2020 (11:24)

Экипаж подводной лодки «Дмитров» выполнил торпедные стрельбы по надводным и подводным целям

Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота «Дмитров» продолжает отработку элементов курсовой задачи Л-3, которая является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению.

В рамках мероприятия в районе боевой подготовки Балтийского флота экипаж «Дмитрова» провел внутрикорабельные учения по различным видам подготовки и успешно выполнил комплекс торпедных стрельб из подводного положения по надводным и подводным целям.

Торпедные стрельбы выполнялись экипажем подводной лодки в одном из полигонов боевой подготовки Балтийского моря. По замыслу учения, перед экипажем лодки стояла задача скрытно выйти в район стоянки отряда боевых кораблей условного противника и атаковать его торпедным оружием.

ДЭПЛ «Дмитров» с максимальной скрытностью подошла к незащищённому рейду в морском полигоне, где находились корабли условного противника, и произвела успешную торпедную атаку. После выполнения упражнения подводная лодка отработала задачу выхода из района и уклонения от ответного удара.

На завершающем этапе учения экипаж ДЭПЛ отработал задачи по уничтожению подводной цели с использованием торпедного оружия.

Справочно:

Лодки проекта 877 («Варшавянки») являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

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