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17.12.2020 (10:44)

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» ВВО нанесли удары по целям с закрытых позиций на полигоне в Хабаровском крае

Расчеты самоходных артустановок «Гвоздика» мотострелкового соединения Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций на полигоне вблизи г. Хабаровск. Целеуказания и корректировку для артиллеристов определяли беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Расчеты самоходных 122-мм установок «Гвоздика» для выполнения боевых упражнений совершили марш на артиллерийский полигон, после чего оборудовали позиции и произвели необходимые метеорасчеты погодных условий. 

В ходе боевой работы военнослужащие нанесли одиночные и групповые огневые удары по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 10 километров. 

В учении было задействовано более 20 единиц техники и около 150 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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