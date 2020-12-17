17.12.2020 (10:44)
Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» ВВО нанесли удары по целям с закрытых позиций на полигоне в Хабаровском крае
Расчеты самоходных артустановок «Гвоздика» мотострелкового соединения Восточного военного округа выполнили боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций на полигоне вблизи г. Хабаровск. Целеуказания и корректировку для артиллеристов определяли беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».
Расчеты самоходных 122-мм установок «Гвоздика» для выполнения боевых упражнений совершили марш на артиллерийский полигон, после чего оборудовали позиции и произвели необходимые метеорасчеты погодных условий.
В ходе боевой работы военнослужащие нанесли одиночные и групповые огневые удары по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 10 километров.
В учении было задействовано более 20 единиц техники и около 150 военнослужащих.