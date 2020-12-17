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17.12.2020 (10:09)

Ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника нанесла истребительная и штурмовая авиация ВВО в Забайкальском крае

В Забайкальском крае экипажи истребительной и армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе летно-тактического учения нанесли ракетно-бомбовый удар по аэродромам условного противника.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного подлета к огневым точкам «противника» в лесистой и горной местности, подавления его противовоздушной обороны и внезапного нанесения ударов по целям.

Экипажи истребителей Су-30см и штурмовиков Су-25 произвели пуски неуправляемыми ракетами и провели бомбометание по целям, находящимся в зоне видимости, используя координатную поддержку с командных пунктов.

Кроме того, они имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера размещения воздушных судов условного противника на аэродромах.

Задачи выполнялись на полигоне Мухор-Кондуй в дневное и ночное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , ВВС
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