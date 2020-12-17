17.12.2020 (08:41)
Разведчики ВВО приступили к тренировкам на единой «Тропе разведчика»
Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, приступили к полевым тренировкам зимнего периода обучения. Занятия проводятся на открытой местности и на специализированных учебных комплексах – «тропе разведчика».
«Тропа разведчика» включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый забор, каменный забор, стену, ров, стандартный забор НАТО, проход по минному полю и другие типовые препятствия, которые могут встретиться разведчикам при выполнении боевой задачи.
Кроме того, в ходе прохождения полосы разведчики выполняют различные диверсионные задачи с нейтрализацией часового условного противника, подрывом железнодорожного полотна и минированием объектов.
При тренировках используются штатные автоматы АК-74 и специальное бесшумное оружие АС «Вал» и ВСС «Винторез». Для приближения обстановки к боевой применяются различные средства имитации и холостые боеприпасы.
Всего в тренировках участвует около 500 военнослужащих. Лучшие отделения и группы будут отобраны для участия в конкурсе «Отличник войсковой разведки».