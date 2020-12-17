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17.12.2020 (08:41)

Разведчики ВВО приступили к тренировкам на единой «Тропе разведчика»

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, приступили к полевым тренировкам зимнего периода обучения. Занятия проводятся на открытой местности и на специализированных учебных комплексах – «тропе разведчика».

«Тропа разведчика» включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый забор, каменный забор, стену, ров, стандартный забор НАТО, проход по минному полю и другие типовые препятствия, которые могут встретиться разведчикам при выполнении боевой задачи.

Кроме того, в ходе прохождения полосы разведчики выполняют различные диверсионные задачи с нейтрализацией часового условного противника, подрывом железнодорожного полотна и минированием объектов.

При тренировках используются штатные автоматы АК-74 и специальное бесшумное оружие АС «Вал» и ВСС «Винторез». Для приближения обстановки к  боевой применяются различные средства имитации и холостые боеприпасы.

Всего в тренировках участвует около 500 военнослужащих. Лучшие отделения и группы будут отобраны для участия в конкурсе «Отличник войсковой разведки».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Отличники войсковой разведки
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