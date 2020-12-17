17.12.2020 (07:39)

В Забайкальском крае начался чемпионат ВВО по офицерскому троеборью

В Забайкалье начался чемпионат ВВО по офицерскому троеборью. В соревнованиях принимают участие около 100 военнослужащих, представляющих команды из соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Забайкальского края.

Троеборье включает в себя 3 вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова (ПМ), легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100, 200 и 300 м на время. Соревнования проводятся как в командном, так и личном первенстве.

Участники чемпионата разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 35 лет и старше 35 лет. Каждой из них определены соответствующие нормативы. Для выполнения упражнения участникам предоставляется всего 1 попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты.

По итогам чемпионата военнослужащие, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную объединения, а также они будут награждены грамотами и спортивными медалями.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице