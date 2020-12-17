17.12.2020 (07:15)

Свыше 500 пациентов вылечились в современном многофункциональном медицинском центре Минобороны России в Республике Бурятия

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России, дислоцированный в Республике Бурятия, с момента открытия вылечил более 500 инфекционных больных.

Новый медицинский центр рассчитан на 60 койко-мест. Общая площадь комплекса с инфраструктурой составила более 12 тыс. квадратных метров.

В настоящее время в медцентре проходят лечение ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие и члены их семей, а также 40 пациентов из числа гражданского населения.

За больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Благодаря современному оборудованию, в частности компьютерному томографу, оборудованию анестезиологии, эндоскопии, аппаратам УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и запасу лекарственных препаратов в медицинском центре возможно лечение не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий. Диагностические возможности медцентра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием для выполнения ряда исследований непосредственно в палате. В медцентре оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.



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