17.12.2020 (07:01)

Военные комиссариаты ВВО Бурятии завершают отправку призывников в войска

Военные комиссариаты Восточного военного округа, дислоцированные на территории Республики Бурятия, завершают отправку призывников в войска.

На текущей неделе состоялась торжественная отправка в войска более 50 новобранцев.

Основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Тихоокеанского флота.

Стоит отметить, что в текущем призыве в научную роту Министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта Республики Бурятия отправился служить единственный на Дальнем Востоке призывник.

Напомним, что граждане, прибывающие в военкомат, в обязательном порядке дважды сдают тест на COVID-19, медицинские специалисты регулярно проводят бесконтактную термометрию личного состава, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится в конце декабря текущего года.

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