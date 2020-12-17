17.12.2020 (06:39)

Новоселье в канун нового 2021 года отметят военнослужащие мотострелкового соединения ВВО

В мотострелковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в поселке Сергеевка Приморского края, состоялось торжественное открытие нового общежития, вместимостью порядка 300 военнослужащих.

Командир мотострелковой дивизии общевойсковой армии ВВО генерал-майор Александр Токарев, выразил уверенность в том, что переехав в новую казарму, военнослужащие с большим стремлением будут показывать отличные результаты в боевой подготовке, а военная служба их станет более комфортной. Также он, поблагодарил строителей и рабочих за построенные объекты.

Жилое здание представляет собой современный жилой комплекс повышенной комфортности. Спальные расположения состоят из жилых секций (ячеек), предназначенных для проживания 4, 6 или 8 военнослужащих, каждая их которых включает прихожую, одну или две комнаты, душевую, санузел. Помимо этого, все помещения оборудованы мебелью. На первом этаже здания расположены канцелярии воинских подразделений, хозяйственные помещения, гардероб, комнаты для сушки обуви, одежды и бытового обслуживания, помещения для хранения и чистки оружия, кладовые для хранения военного имущества и личных вещей, комнаты досуга, а также спортивный зал.

Постройка нового общежития – первый этап в создании современной инфраструктуры военного городка, к строительству которого привлечено более 250 строителей и порядка 25 единиц военной и специальной техники.

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