17.12.2020 (06:13)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил деловой заход в порт Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия).

В период стоянки корабли ТОФ пополнили до полных норм запасы воды и топлива.

После завершения визита проведено совместное учение «PASSEX» с кораблями ВМС Индонезии, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

Отряд боевых кораблей продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



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