17.12.2020 (06:13)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил деловой заход в порт Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия).
В период стоянки корабли ТОФ пополнили до полных норм запасы воды и топлива.
После завершения визита проведено совместное учение «PASSEX» с кораблями ВМС Индонезии, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.
Отряд боевых кораблей продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.