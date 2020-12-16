16.12.2020 (21:55)

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» наградили лауреатов национальной премии «Золотая идея»

16 декабря 2020 г. в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» Минобороны России состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХ юбилейного конкурса на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея» в сфере военно-технического сотрудничества.

Лауреатов 19 премий в шести номинациях по итогам 2019 года определили по результатам заочного голосования членов Организационного комитета премии, в состав которого входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации «Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех»,АО «Рособоронэкспорт», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», ООО «Страховая компания «Независимая страховая группа».

Приветствие участникам ХХ церемонии награждения лауреатов Национальной премии «Золотая идея»направили Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.Борисов, Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В.Чемезов.

Памятные призы и дипломы ФСВТС России лауреатам вручили первый заместитель директора Службы А.А.Бойцов и заместитель директора Службы М.В.Петухов.

Ежегодная Национальная премия «Золотая идея» учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

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