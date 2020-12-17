17.12.2020 (10:00)

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в село Ханабад Аскиринского района



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Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в село Ханабад Аскиринского района.

Продуктовые наборы и предметы первой необходимости были переданы беженцам, вернувшимся в свои дома и другим нуждающимся жителям населенного пункта.

Гуманитарные наборы, в состав которых входят продукты питания и предметы первой необходимости, получили несколько сотен семей.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.

При помощи миротворцев полностью восстановлена система электроснабжения. Для этого были проведены ремонтные работы на 18 км линий электропередач и 50 опорах. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в СТЕПАНАКЕРТЕ и МАРДАКЕРТЕ продолжают оказание медицинской помощи населению.

В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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