17.12.2020 (05:00)

Брифинг заместителя начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковника Д.О.Перепелкина

Российский миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами продолжает осуществлять контроль за реализацией договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

В данный момент мы находимся в российском военно-полевом госпитале в Степанакерте, где оказывается квалифицированная медицинская помощь не только нашим военнослужащим, но и местному населению. К настоящему времени в этом госпитале российскими специалистами уже оказана помощь 29 местным жителям, в том числе четырем детям.

В городе Мардакерт завершено развертывание второго военного госпиталя, который приступает к медицинскому обеспечению российских миротворцев и жителей близлежащих населенных пунктов. Кроме того, помощь местным жителям оказывается выездными бригадами военных медиков. Всего ее получили уже 558 человек, в том числе 67 детей.

На 16 декабря обеспечено безопасное возвращение в Нагорный Карабах более 40 тысяч беженцев. При помощи миротворцев полностью восстановлена система электроснабжения. Для этого были проведены ремонтные работы на 18 км линий электропередач и 50 опорах. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек.

Российскими саперами Центра гуманитарного разминирования от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 195 гектаров территории и 60 километров дорог. Проверено на наличие неразорвавшихся боеприпасов 405 зданий. Обнаружено и уничтожено более шести тысяч взрывоопасных предметов.

Совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами, а также поиск пропавших без вести. Для повышения эффективности данной работы увеличено количество поисковых групп – с трех до пяти.

На «горячую линию» по сбору данных о пропавших без вести военнослужащих и гражданских лицах, развернутую в штабе российского миротворческого контингента, поступило свыше 490 телефонных обращений.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями командующим российским миротворческим контингентом генерал-лейтенантом Мурадовым 14 декабря в городе Баку проведен обмен пленных по принципу «всех на всех».

Работа по восстановлению инфраструктуры и поддержанию мира в регионе продолжится в плановом порядке.



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