17.12.2020 (00:05)
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 61 год
17 декабря 2020 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 61-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН – нового вида Вооруженных Сил.
Сегодня РВСН - это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил (СЯС) России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.
Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.
В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного шахтного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.