17.12.2020 (00:05)

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 61 год



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 61 год

17 декабря 2020 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 61-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН – нового вида Вооруженных Сил.

Сегодня РВСН - это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил (СЯС) России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России.

Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного шахтного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.



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