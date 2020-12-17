17.12.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 декабря 2020 г. № 680
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
17 декабря в нашей стране отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.
На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире.
Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу