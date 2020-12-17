17.12.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 декабря 2020 г. № 680

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

17 декабря в нашей стране отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.

На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире.

Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице