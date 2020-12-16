16.12.2020 (15:03)

В ростовском филиале ЦСКА прошел ежегодный «Всеобуч по плаванию»

16 декабря 2020 года на базе ростовского филиале ЦСКА прошел «Всеобуч по плаванию», социальный проект, направленный на массовое обучение плаванию младших школьников и выявление перспективных детей для профессионального занятия спортом.

С 2014 года филиал армейского Клуба в г. Ростов-на-Дону регулярно поддерживает реализацию этой социальной программы.

Около 1 400 школьников из 15 местных общеобразовательных учреждений каждый год собираются в детском бассейне филиала.

Мероприятие прошло с полным соблюдением всех санитарных требований и норм.

Ежегодный «Всеобуч» направлен обучение детей основным навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств, а также на формирование общей культуры через физическое развитие и здоровый образ жизни.

В этом году мероприятие было перенесено на зиму в связи с введением ограничительных мер.

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