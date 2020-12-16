16.12.2020 (16:29)

Армейские спортсмены взяли десять медалей за второй день чемпионата России по плаванию

16 декабря 2020 г. в Санкт-Петербурге прошел второй день Чемпионата России по плаванию.

В ходе соревнований спортсмены ЦСКА завоевали десять медалей: четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Армеец Дарья Васькина защитила свое первенство на дистанции 100 м на спине, преодолев расстояние за 57,36 секунды.

Лейтенант Светлана Чимрова стала одержала победу на 200-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 2 минуты 7,10 секунды.

В дисциплине 50 м брассом лучшее время в 30,20 секунды показала прапорщик Мария Темникова.

Мария Темникова также завоевала золотую медаль в составе команды Санкт-Петербурга по женской комбинированной эстафете 4х50 м.

Кроме того, второе место на дистанции 100 м брассом стал лейтенант Антон Чупков, а прапорщик Владислав Гринев и прапорщик Розалия Насретдинова в составе команды Москвы стали вторыми в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем – 1 минута 31,70 секунды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице