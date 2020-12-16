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16.12.2020 (16:29)

Армейские спортсмены взяли десять медалей за второй день чемпионата России по плаванию

16 декабря 2020 г. в Санкт-Петербурге прошел второй день Чемпионата России по плаванию.

В ходе соревнований спортсмены ЦСКА завоевали десять медалей: четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Армеец Дарья Васькина защитила свое первенство на дистанции 100 м на спине, преодолев расстояние за 57,36 секунды.

Лейтенант Светлана Чимрова стала одержала победу на 200-метровке  баттерфляем, проплыв дистанцию за 2 минуты 7,10 секунды.

В дисциплине 50 м брассом лучшее время в 30,20 секунды показала прапорщик Мария Темникова.

Мария Темникова также завоевала золотую медаль в составе команды Санкт-Петербурга по женской комбинированной эстафете 4х50 м.

Кроме того, второе место на дистанции 100 м брассом стал лейтенант Антон Чупков, а  прапорщик Владислав Гринев и прапорщик Розалия Насретдинова в составе команды Москвы стали вторыми в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем – 1 минута 31,70 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Управление физической подготовки и спорта ВС РФ
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