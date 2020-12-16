16.12.2020 (20:15)
Военнослужащий спортивной роты ЦСКА стал бронзовым призером Чемпионата России по керлингу
Рядовой спортроты ЦСКА г. Самара Иван Казачков занял третье место на 28-м Чемпионате России по керлингу, который проходит с 2 по 10 декабря в г. Сочи.
20 команд приняли участие в турнирах групп «А» и «Б», которые прошли на арене тренировочного центра «Айсберг».
Выступая в составе сборной Новосибирской области, рядовой Казачков завоевал бронзовую медаль, обойдя сборную Москвы со счетом 5:4.
Первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, которая обошла в финале команду Краснодарского края.
«Соперники были серьезные, команды, которые заняли 1-2 место, это национальная сборная России, которая ведёт централизованную подготовку к предолимпийским стартам. Поэтому такой результат не может не радовать, к тому же в чемпионате России в высшем дивизионе среди мужских команд я играл впервые», - подчеркнул Казачков.