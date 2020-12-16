16.12.2020 (19:56)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил АО «ПО Севмаш»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил АО «ПО Севмаш» и проконтролировал выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа.

Замглавы оборонного ведомства проверил организацию и ход выполнения работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А «Борей»» и 885М «Ясень», а также на проходящем ремонт корабле проекта 11442М, провёл ряд совещаний с участием представителей промышленности и Министерства обороны РФ.

Алексей Криворучко отметил, что выполнение контрактов в рамках ГОЗ, в целом, соответствует утвержденным графикам. Предприятие выполняет свои обязательства.

В ходе визита А.Ю. Криворучко поднялся на борт крейсера проекта 11442М и ознакомился с ходом ремонтных работ на корабле.

«Проверен ход ремонтных работ, как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению» - сообщил заместитель главы военного ведомства.

«Адмирал Нахимов» самый современный крейсер, вооружённый высокоточным оружием большой дальности. Это впервую очередь новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Также корабль получит ракеты Оникс» и всемирно известный ракетный комплекс «Калибр». Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также мощным противолодочным вооружением.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице