16.12.2020 (19:33)

Почти 50 юных спортсменов продемонстрировали физическую подготовку и меткость стрельбы на стадионе лагеря «Смена» в Крыму

Сразу двум датам – Дню Героев Отечества и Дню Конституции – посвящался турнир по спортивному стрелковому многоборью среди юношей и девушек, в котором участники боролись за кубки, учрежденные главой Ялты.

На стадионе спортивно-оздоровительного лагеря «Смена», расположенного в южнобережном поселке Понизовка, почти 50 юным стрелкам из военно-спортивных и военно-патриотических клубов Южного берега Крыма и Севастополя предстояло продемонстрировать физическую подготовку на пяти беговых участках по 150 метров и меткость стрельбы из лука и арбалета, пневматических винтовки и пистолета на четырех огневых рубежах.

Участников соревнований приветствовали глава Ялты - председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, председатель регионального отделения ДОСААФ Андрей Попов, заместитель председателя общественного совета Ялты - председатель местного отделения ДОСААФ Владимир Бабко, начальник штаба местного отделения «Юнармии» Михаил Бойчук и другие почетные гости.

Все участники достойно справились с поставленными задачами, а награды по сумме многоборья завоевали Любовь Ситникова, Александр Самченко, две команды военно-патриотического клуба «Гурда», семейные команды Галины Лиховайды, Елены Янковенко, Алены Бондаревой и другие участники турнира.

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