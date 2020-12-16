16.12.2020 (19:16)

Музей Победы на Поклонной горе принимал у себя участников Всероссийского патриотического форума

Музей Победы на Поклонной горе столицы недавно принимал у себя участников Всероссийского патриотического форума, на котором обсуждались актуальные вопросы формирования патриотического мировоззрения в современном российском обществе.

Одним из центральных событий форума стало подведение итогов Года памяти и славы, а так же торжественная церемония вручения первой Национальной премии «Победа» в 11 номинациях.

Региональная дирекция Года памяти и славы Краснодарского края была признана лучшей в России. В ходе торжественной церемонии первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил награду вице-губернатору Кубани Игорю Чагаеву.

В работе форума участвовал председатель регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края, депутат краевого Заксобрания, член краевой дирекции Года памяти и славы Борис Левитский. Вместе с директором департамента военно-патриотического воспитания движения «Юнармия» Антоном Кузнецовым и главным юнкором Движения Владленой Король он стал экспертом одной из площадок форума, обсуждавшей вопросы развития юнармейского движения и его взаимодействия с ДОСААФ.

«На Кубани в Год памяти и славы состоялись тысячи тематических мероприятий, многие из которых были организованы общественными объединениями, более 70 полевых экспедиций провели поисковики, подразделениями краевого ДОСААФ проведены просветительские акции, автопробеги, «Уроки мужества», военно-спортивные соревнования. Регион принимает активное участие в проекте «Без срока давности»» - отметил Борис Левитский.

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