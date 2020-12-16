16.12.2020 (18:46)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели чемпионат по джиу-джитсу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели чемпионат по джиу-джитсу среди подразделений ОГРВ ПРРМ.

В соревнование приняло участие 8 команд представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из 7 спортсменов разных весовых категорий. Согласно условиям чемпионата, участники состязались в 7 весовых категориях: до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.

По итогам соревнования военнослужащие роты охраны заняли общекомандное первое место, второе место – 6 мотострелковая рота, третье место – рота мобильных средств связи. Призерам соревнований были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации. Также победители своих весовых категорий представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

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