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16.12.2020 (18:19)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с разведчиками

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с разведчиками.

При проведении занятия по разведке личный состав отработал ряд специфических задач, как днем, так и ночью.

По замыслу занятия преодолев 5 километровый марш по пересеченной местности, разведгруппе необходимо было выявить засаду условного противника, замаскироваться и передать информацию о своём местонахождении командному составу, после чего в ночных условиях выдвинуться к главным силам условного противника с целью выявления их численности, а также вооружения и военной техники.

По итогам занятия разведчики ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков. Занятие прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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