16.12.2020 (17:44)

Музей «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны

Николай Федорович Ватутин родился 16 декабря 1901 года. Он был участником Гражданской войны, генералом армии, Героем Советского Союза. В 1934 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, затем в 1937 году — Академию Генерального штаба.

В начале Великой Отечественной войны Ватутин находился на штабных должностях. Затем командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Войска под его началом участвовали в Сталинградской и Курской битвах, освобождали Киев и Правобережную Украину.

29 февраля 1944 года генерал направлялся в штаб 60-й армии. По дороге его машину обстрелял отряд украинских бандеровцев. Тяжелораненый Ватутин скончался в ночь на 15 апреля в киевском военном госпитале. 17 апреля его похоронили в парке над Днепром, где впоследствии установили памятник; в Москве и Киеве погребение отметили траурным салютом. В 1965 г. Ватутин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В экспозиции музея «Дорога памяти» представлена шинель прославленного генерала. Память о нем и его вкладе в Победу бережно хранится и передается из поколения в поколение.

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