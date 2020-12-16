16.12.2020 (17:17)

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации приглашает на онлайн-экскурсии

Теперь есть возможность, не выходя из дома, побывать на онлайн-экскурсии или занятии в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. Онлайн-посетители в сопровождении научных сотрудников рассмотрят военные реликвии Отечества из коллекции музея, получат достоверную историческую информацию.

Пока экспозиции в здании музея закрыты для посещения в связи с карантинными ограничениями по COVID-19, действующими в Москве, Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает оставаться на связи со своими посетителями.

В декабре 2020 года музей запускает абсолютно новую программу виртуальных экскурсий. Они будут проходить в формате трансляций.

Онлайн-посетителей ждут увлекательные путешествия по военной истории Отечества, во время которых можно подробно рассмотреть уникальные экспонаты из коллекции ЦМВС РФ и задать вопросы в чате.

В Год памяти и славы музей предлагает в первую очередь ознакомиться с реликвиями Великой Отечественной войны в зале Победы и зале, посвященном Сталинградской битве.

Для юных любителей военной истории 7–12 лет и их родителей музей подготовил интерактивные занятия в зале музейной педагогики. Ребята рассмотрят оружие Победы и познакомятся с историями своих ровесников, которые жили в 1940-х годах и помогали взрослым победить коварного и сильного врага.

Экскурсии и музейные занятия проводятся в реальном времени семь дней в неделю по расписанию.

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