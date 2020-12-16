16.12.2020 (16:45)

В Главном командовании ВМФ началась плановая проверка уровня физической подготовки военнослужащих

В Санкт-Петербурге в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова началась плановая проверка уровня физической подготовки офицеров Главного командования ВМФ. Физическая готовность военнослужащих проверяется по таким основным параметрам, как выносливость, сила и быстрота. Сдающие проверку вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

В частности, военнослужащие сдают кросс на дистанциях 1 и 3 километра, проверяют свои силы в плавании в бассейне, демонстрируют быстроту на дистанциях в 100 метров и в челночном беге 10 на 10, выполняют подтягивания на перекладине, подъёмы силой на перекладине и жим штанги 70 кг лёжа.

Как отметил помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачев, в ходе итоговых проверок за 2020 год по физической подготовке наметился значительный рост количества военнослужащих, выполнивших квалификационные уровни физической подготовленности в рамках своих возрастных категорий. Высокий результат при сдаче нормативов показали военнослужащие Главного командования Военно-Морского Флота, оцененные по состоянию физической подготовки на оценку «хорошо».

Военнослужащие, которые по итогам проверки выполнили нормативы на второй квалификационный уровень и выше, будут получать ежемесячную надбавку к денежному довольствию.

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