16.12.2020 (16:30)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли ночные боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм пушек, 7,62-мм пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и 12,7-мм пулеметов «Корд». В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на танковые прицелы. Экипажи вели огонь по мишеням, имитирующим бронированную технику и живую силу противника на расстоянии от 400 до 1600 метров.

В стрельбах было задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Занятия прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

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