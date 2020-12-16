16.12.2020 (16:00)

Экипаж подводной лодки «Дмитров» Балтийского флота приступил к отработке курсовой задачи Л-3

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Балтийского флота «Дмитров» вышла в море для отработки элементов курсовой задачи Л-3. Она является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с отработкой боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке.

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж «Дмитрова» в рамках отработки плановой курсовой задачи в районе боевой подготовки флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

В ходе корабельного учения экипаж отрабатывал задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения до 190 метров.

При погружении подводники проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж подводной лодки «Дмитров» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивал спасательный буксир «СБ-123».

На следующем этапе отработки элементов курсовой задачи «Дмитров» произведёт торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, выполнит минные постановки, а также отработает задачи по уклонению от противолодочного вертолёта Ка-27.

Справочно:

Лодки проекта 877 «Варшавянка» являются самыми малошумными российскими субмаринами, что объясняется отсутствием шумных силовых агрегатов, выверенной обтекаемой формой и специальным гидроакустическим покрытием корпуса. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил уважительное прозвище «Чёрная дыра». Субмарины данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

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