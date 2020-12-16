16.12.2020 (15:45)

Военный комиссариат Татарстана отправил новобранцев в технополис «ЭРА»

Республиканский сборный пункт Татарстана отправил 10 призывников для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.

В торжественном митинге по случаю провода призывников приняли участие военный комиссар республики Сергей Погодин и представители ветеранских организаций.

Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.

Татарстан ежегодно отправляет призывников в научные роты, которые проводят разработки инновационных проектов в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

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