16.12.2020 (15:45)
Военный комиссариат Татарстана отправил новобранцев в технополис «ЭРА»
Республиканский сборный пункт Татарстана отправил 10 призывников для прохождения службы в научных ротах Минобороны России.
В торжественном митинге по случаю провода призывников приняли участие военный комиссар республики Сергей Погодин и представители ветеранских организаций.
Будущие военные ученые отправились служить в Анапу, Санкт-Петербург и Москву, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.
По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.
Татарстан ежегодно отправляет призывников в научные роты, которые проводят разработки инновационных проектов в интересах Министерства обороны Российской Федерации.