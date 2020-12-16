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16.12.2020 (15:30)

Под Самарой артиллеристы ЦВО уничтожили передвижной командный пункт условного противника

В Самарской области военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили передвижной командный пункт условного противника.

По замыслу практических действий, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили передвижение колонны условного противника, в составе которой находилась тяжелая бронетехника. Артиллеристы устроили засаду и огнем из 100-мм модернизированных противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» уничтожили критически важные цели такие, как машины связи и танки. После этого расчеты орудий произвели смену огневых позиций и заняли оборону для отражения атаки условного противника. Артиллеристы поражали цели на расстоянии до 2 тыс. метров бронебойными подкалиберными снарядами и до 1,5 тыс. метров — фугасными.

К практическим действиям привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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