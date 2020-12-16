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16.12.2020 (15:15)

Летчики дальней авиации ВКС сдают зачеты на присвоение классной квалификации

В течение недели авиационные специалисты продемонстрируют свои профессиональные знания по основным направлениям курса боевой подготовки, воздушной навигации, тактике рода авиации, эксплуатации воздушных судов, применении авиационных средств поражения, системам связи и радиотехнического обеспечения полетов, а также сдадут зачеты по требованиям безопасности. После этого военнослужащие приступят к выполнению контрольных полетов на самолетах Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Каждый участник сбора перед практической проверкой кандидата на присвоение квалификационного разряда обязан пройти соответствующую практику, получить необходимые допуски по видам летной подготовки в простых и сложных метеоусловиях, выполнить установленные нормы налетов.

Мероприятие проходит под руководством председателя квалификационной комиссии — старшего инспектора-лётчика полковника Александра Карманова.

К мероприятию привлечены около 100 летчиков, штурманов и бортовых специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Специальная подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
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