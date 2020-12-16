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16.12.2020 (15:00)

В 15-й армии ВКС особого назначения провели видеомост с руководящим составом воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации

Под руководством врио командующего 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-майора Анатолия Нестечука был проведен видеомост с руководящим составом отдельного радиотехнического узла, который дислоцируется в городе Барановичи Республики Беларусь, и отдельным оптико-электронным узлом в городе Нурек Республики Таджикистан.

На селекторном совещании обсуждался вопрос повседневной жизнедеятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, решались актуальные социально-бытовые проблемы.

Также был затронут вопрос выполнения комплекса мероприятий медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей отдельного радиотехнического узла и отдельного оптико-электронного узла в условиях проведения организационно-штатных мероприятий.

Данное мероприятие проводилось в рамках Единого дня приема граждан, посвященного Дню Конституции Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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