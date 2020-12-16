16.12.2020 (14:45)

В Подмосковье военнослужащие Таманской дивизии ЗВО отразили нападение на КПП

По сценарию учения дежурная смена военнослужащих суточного наряда была уничтожена внезапным нападением группой условных террористов. Ожидая подход основных сил соединения, члены незаконного формирования заминировали подступы к КПП. Снайперы мотострелкового взвода подразделения антитеррора в первые минуты столкновения уничтожили полевых командиров условных террористов. Саперы применили многоканальные полупроводниковые миноискатели ММП и провели инженерную разведку местности, обнаружив все заложенные взрывные устройства.

Перекрестным огнем автоматов АК-74М, АКСУ-74, пулеметов ПК военнослужащие смогли за короткое время отразить нападение условного противника и провести арест сдавшихся преступников.

В учении было задействовано около 60 военнослужащих и свыше 10 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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