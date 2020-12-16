16.12.2020 (14:30)

В гвардейскую танковую армию ЗВО в 2020 году поступило более 250 единиц военной и специальной техники

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующейся в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в 2020 году в рамках государственного оборонного заказа поступило более 250 единиц военной и специальной техники.

В течении года объединение получило танки Т-80БВМ, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, разведывательные химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С, авторазливочные станции АРС-14КМ и др.

Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажёры, что ускоряет процесс обучения специалистов.

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