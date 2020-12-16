16.12.2020 (14:15)

В Минобороны России прошло заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения

В Минобороны России под руководством заместителя главы военного ведомства генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова состоялось очередное заседание Научно-координационного совета по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности в 2020 году и определены основные направления работы на следующий год.

Отмечен рост уровня обучающего потенциала парка учебно-тренировочных средств за счет закупок современных образцов и модернизации существующего тренажерного парка. Так, в текущем году принята на вооружение автоматизированная система учета результатов вождения, проведена модернизация командирских ящиков.

Таких результатов позволила добиться планомерная работа по проведению опытно-конструкторских работ для создания перспективных образцов учебно-тренировочных средств. В интересах общевойсковой составляющей Вооруженных Сил проводится 25 опытно-конструкторских работ (ОКР), Воздушно-космических сил — 8, Военно-Морского Флота — 6. В 2020 году спланировано к проведению еще 12 ОКР. Своевременное их завершение позволит уменьшить сроки переобучения военнослужащих на новые образцы вооружения в 2,5–3 раза.

Значительное внимание уделено инициативным работам и предложениям промышленности по поиску и внедрению новых технологий построения учебно-тренировочных средств.

Итоги работы совета позволили определить приоритетные направления работы в 2021 году по развитию тренажерных средств и оснащению ими Вооруженных Сил Российской Федерации.

Формирование и проведение советом единой научно-технической политики по развитию технических средств обучения Вооруженных Сил как никогда актуально при существующих темпах перевооружения.



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