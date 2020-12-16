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16.12.2020 (14:00)

Отделение ДОСААФ Орловской области перевыполнило план по подготовке допризывной молодежи

Отделение ДОСААФ Орловской области перевыполнило план по подготовке допризывной молодежи. На базе регионального отделения в 2020 году прошли подготовку 212 допризывников, из них 15 получили квалификацию «водитель-парашютист».

Молодые люди, в основном воспитанники муниципального патриотического центра «Десантник», успешно освоили теорию и технику выполнения прыжка с парашютом, а также выполнили по несколько самостоятельных прыжков на аэродроме ДОСААФ в Пугачевке.

Орловская область за год перевыполнила установленный план по подготовке допризывной молодежи в 208 человек. Кроме того, подготовка кадров была закончена до 1 октября — раньше всех российских регионов.

В связи с этим отделение ДОСААФ Орловской области в 2020 году заняло первое место по выполнению плана подготовки водителей и водителей-парашютистов для Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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