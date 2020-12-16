16.12.2020 (13:45)

Военное сотрудничество стран СНГ подкреплено экономической основой

Под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). С учетом сложной эпидемиологической обстановки мероприятие проходило в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие главы правительств государств Содружества и Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Основное внимание участники мероприятия сосредоточили как на вопросах торгово-экономического сотрудничества стран Содружества в период пандемии COVID-19, так и на вопросах усиления влияния глобальной и региональной нестабильности и конфликтов на экономические процессы. Сторонами отмечено, что в новых реалиях продолжает возрастать актуальность конструктивного взаимодействия в рамках Содружества, а также эффективной реализации ранее утвержденной Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Среди важных тем, обсуждаемых на заседание были перспективы развития военно-технического сотрудничества государств – участников СНГ. Главы правительств стран СНГ рассмотрели вопросы финансирования объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ и приняли Решение об основных направлениях развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников Содружества Независимых Государств до 2025 года.

В целях улучшения оказания социальной помощи ветеранам войн – участникам локальных конфликтов Совет глав правительств утвердил Решение о Межгосударственной программе повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на 2021–2025 годы.

Главы правительств государств СНГ уделили внимание дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества. Утвержденный ими План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы включает около 200 мероприятий и сформирован на основании предложений государств – участников СНГ и ряда органов Содружества. Реализация Плана направлена на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества государств – участников СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года.

Взаимодействие государств – участников СНГ по широкому кругу направлений способствует поступательному развитию стран Содружества. Особую роль в этом играет сотрудничество государств СНГ в области безопасности и военной политики.

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